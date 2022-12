Le grand froid arrive... et va se maintenir en décembre: voici les tendances météo pour les trois prochains mois

Dans ses prévisions ce mercredi, Luc Trullemans a annoncé l’arrivée d’un air polaire et, si les tendances se confirment, de la neige dans les prochains jours. Force est de constater que ces prévisions confirment que le mois de décembre sera froid.

« Le mois de décembre a commencé sous une influence anticyclonique, mais le placement de l’anticyclone russo-scandinave n’est pas idéal », écrivait Philippe Mievis, de MétéoBelgique samedi dernier. « Ce qui expliquait en ce début de mois ce temps mou, froid mais sans excès ». Les masses d’air froides à l’est et au nord et celles douces et océaniques à l’ouest et au sud devaient se livrer bataille à proximité de nos régions, précisait-il. « On tiendra à l’œil le placement de cet anticyclone et sa force les prochains jours/semaines mais nous voyons l’air froid gagner la partie et s’imposer plus nettement en seconde décade, avec même un peu de neige ».

Et c’est ce qui s’est passé ! Il suffit de regarder les prévisions à quinze jours de l’IRM pour constater que le météorologue de MeteoBelgique avait vu juste. Quid des tendances pour les prochaines et prochains mois ? Il nous répond.