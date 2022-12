Mercredi soir, une femme est tombée dans la Sambre au port de plaisance d’Erquelinnes, elle a été sortie de l’eau vivante et consciente

Mercredi soir, les gyrophares et les sirènes ont perturbé la quiétude du village d’Erquelinnes, plus particulièrement aux alentours du port de plaisance. Un témoin a tout vu, depuis la fenêtre de sa maison.

C’est un riverain qui nous a alertés via le bouton orange ALERTEZ-NOUS de La Nouvelle Gazette.

« Il y avait les pompiers, des ambulances et la police au port de plaisance d’Erquelinnes. Une dame a été retirée consciente de la Sambre, mais les pompiers et l’ambulance sont restés plus ou moins 40 minutes après », explique-t-il.