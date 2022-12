Le départ en vacances vire au cauchemar pour 155 passagers de Brussels Airlines: alors qu’ils étaient presque arrivés à Tenerife, leur avion doit retourner à Zaventem après avoir été frappé par la foudre, «la situation est devenue incontrôlable»

Une fois à Las Palmas, l’avion a été inspecté et un petit trou a été trouvé à cause de la foudre. Il a alors été décidé que l’avion devait retourner à Bruxelles pour des contrôles supplémentaires. « Les experts de Brussels Airlines et d’Airbus ont décidé que l’avion était autorisé à effectuer un vol supplémentaire », explique Marieke Andries, porte-parole de Brussels Airlines, à nos confrères. « Donc, si l’avion avait volé jusqu’à Tenerife, il était coincé là-bas. C’est pourquoi il a décidé de revenir à Bruxelles, où nous pouvons le réparer. Les passagers voleraient ensuite de Bruxelles à Tenerife un jour plus tard », ajoute la porte-parole.