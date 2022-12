Harry et Meghan: cette «option» punitive à laquelle réfléchirait sérieusement le roi Charles III après la sortie du documentaire explosif de Netflix

Le duc et la duchesse de Sussex ont-ils officiellement scellé leur destin et déclaré la guerre à la monarchie britannique ? Sorti ce jeudi sur Netflix, le documentaire « Harry & Meghan », supervisé par le couple lui-même, fait tellement trembler le Royaume-Uni… que le roi Charles III réfléchirait déjà à « punir » son fils et sa belle-fille, affirme un journaliste britannique. Une vengeance froide qui prendrait la forme d’un retrait définitif des derniers titres royaux des parents d’Archie et Lilibet.

Selon l’expert royal Michael Cole, le souverain considérerait sérieusement cette « option » si Harry et Meghan venaient à s’en prendre à Kate Middleton, citée dans les bandes annonces comme faisant partie de « celle qui subissent la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution », tandis que défilent des images de la « frénésie médiatiques » de 2007 et la couverture d’un tabloïd où elle apparaît ivre en public.