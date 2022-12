Bruxelles offre 5000 euros complémentaires pour soutenir ses 8 nouveaux commerces lauréats Opensoon

« Avec ses 1.200.000 visiteurs en octobre dans la zone du piétonnier, la Ville de Bruxelles est plus que jamais un important pôle d’attractivité économique. Avec cette prime complémentaire, la Ville de Bruxelles veut donner un avantage supplémentaire aux commerces qui viennent s’installer sur son territoire, en particulier en cette période de baisse du pouvoir d’achat et d’augmentation exponentielle des charges énergétiques », commente Fabian Maingain.

Sur les 63 candidats Opensoon 2022, 21, soit un tiers, ont introduit une candidature sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Ce seront finalement 36 candidats qui seront retenus, avec, La ville de Bruxelles et Saint-Gilles qui accueilleront respectivement 8 candidats. « Cette volonté de s’installer à la Ville pour ouvrir un commerce innovant et durable entre en adéquation avec d’autres projets visant à mettre en valeurs nos artisans et notre savoir-faire local en vue de les faire rayonner au niveau national et international », se réjouit Fabian Maingain.