Le parcours semé d’embûches de l’un des couples gagnants du jackpot de l’EuroMillions: «Le cancer, une faillite, un drame familial… Et maintenant 900.000 euros»

Après de nombreuses épreuves, c’est la chance qui a finalement souri à ce couple, qui fait partie des 165 gagnants belges du jackpot de 143 millions d’euros à l’Euromillions. « Avec ces 866 000 euros, nous pouvons rendre notre vie un peu plus agréable », explique-t-il, bien que l’argent ne soit pas la chose la plus importante pour lui.

« Ma femme a pleuré de bonheur toute la journée. Je reste calme. J’ai gagné une bataille contre la mort et cet après-midi j’ai commencé à enseigner la gymnastique », témoigne le mari, anonyme, à nos confrères de GVA.

Si ce n’était pas encore suffisant, la vie du couple a été bouleversée par un drame familial : la maman de l’épouse a été tragiquement tuée par balle par son père. Mais le couple est solide et compte bien profiter de la vie. Ce qu’ils comptent faire de l’argent ? Voyager, remplacer quelques pièces de la maison et aider leurs trois enfants à démarrer dans la vie. « Nous sommes heureux de rendre la vie de notre famille, après toutes ces épreuves, un peu plus agréable. »