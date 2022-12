Commentateurs, studio, qualité des images de la Coupe du monde…: du positif, mais aussi des critiques sur la couverture de la RTBF

Certains de ces points ne sont évidemment pas des surprises : l’aisance et la qualité de la présentation de Benjamin Deceuninck ne sont plus à souligner, tout comme celle des interventions et des analyses pointues de Fred Waseige ou Alex Teklak… Les commentaires de Hervé Gilbert, toujours dans le bon tempo, sont un plaisir à écouter. La révélation en studio, c’est Nicolas Frutos. Et au micro, c’est Xavier Chen. La présence de Marc Wilmots, elle, offre une vraie plus-value. D’autant qu’il n’hésite pas à prendre ses responsabilités, sans langue de bois. Exemple : quand il se demande pourquoi les Diables n’ont « lâché les chevaux qu’en seconde mi-temps » contre la Croatie. C’est couillu, même si c’est un peu… osé, alors que personne n’a vu « ses » Diables à lui lâcher les chevaux en 2016 à Lille contre le Pays de Galles. Soit. Ça fait partie du jeu.

Le service public a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands avec un dispositif important et audacieux. Sans compter le nombre d’heures d’antenne consacrées à l’événement, histoire de rassasier tous les amateurs de foot. De nombreux points positifs sont donc à souligner. Certes, on vous l’accorde, ce qui va suivre est parfois subjectif (vous avez le droit de ne pas être d’accord avec nous), mais on l’assume et on se mouille !

Le bulletin de la RTBF s’écrit aussi en vert vif dans la case « Auvio ». L’offre y est très riche et facile d’accès, avec tous les résumés, les replays des matches et de toutes les émissions (La Buvette…). Simple et efficace. Pareil en radio : « Complètement foot » de David Houdret et Pascal Scime remplit son rôle sur Vivacité chaque soir. Et la diffusion de tous les matches sur Viva Sport, la radio digitale, est une initiative plus que précieuse pour suivre la compétition en voiture en journée sans massacrer son forfait 4G…

Et le négatif alors ? Ou les points d’amélioration ? Clairement : la qualité des images. Nous l’avons écrit : nous sommes le seul pays d’Europe à ne pas proposer le Mondial en qualité 4K. Mais ce n’est pas tout : la RTBF envoie un signal qui est… en faux Full Haute Définition. Si vous zappez entre Tipik et TF1, la différence est criante. Le dispositif proposé par la chaîne publique lors des troisièmes matchs de poules nous semble aussi dépassé. Avec deux rencontres qui se déroulent en même temps, et alors que chaque match influence l’autre, c’est incompréhensible que la RTBF n’affiche pas sur l’écran (comme le font la VRT et de nombreuses autres chaînes étrangères) le score des deux rencontres en simultané (d’autant que le journaliste oublie parfois de signaler un changement !). Réfléchir à un multilive ou à interrompre la diffusion d’un match pour montrer ce qu’il se passe dans l’autre stade (comme le font la RAI en Italie et la RTS en Suisse) semblent une évidence… pour l’Euro 2024.

Sur les réseaux sociaux, on ne peut passer sous silence les nouvelles critiques concernant Vincent Langendries, la voix des Diables. Son côté trop « supporter » (il est vrai que certains, même nous, ont cru que les Diables avaient inscrit le but de la qualification pour la finale… quand ils ont réduit l’écart, en amical, contre l’Égypte…) est souvent pointé du doigt. On sait qu’il ne surjoue pas, et que ce côté fait partie de sa personnalité. Mais c’est mauvais signe alors que les commentateurs RTBF sont globalement épargnés par les critiques sur les réseaux. Dire qu’il a raté sa Coupe du monde comme les Diables, c’est aussi exagéré. Les critiques étaient encore plus fortes à l’Euro 2021. Et sur les matches qu’il commente et qui ne concernent pas notre équipe nationale, et sans son côté supporter, Vincent fait plutôt l’unanimité.

Dernier élément de critique : le ton souvent condescendant et donneur de leçons de Stephan Streker qui, clairement, irrite et agace. Enfin, et comme on assume le côté – parfois – subjectif de cette humeur journalistique, on la clôturera par cette proposition (qui ne sera forcément pas partagée par tout le monde, mais ce n’est pas grave) : et si, pour l’Euro 2024, histoire de casser les codes, c’est Jérémie Baise qui reprenait les commandes du studio, tandis que Benjamin et le regretté Rodrigo (son talent manque !) se partageraient le micro des matches des Diables ? Mais n’allons pas trop vite, c’est vrai, il faudra encore qu’ils se qualifient pour ça…

