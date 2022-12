Lamine Fofana, le tueur de Gaetano Sedici à Verviers, décrit comme un homme gentil et serviable

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinat commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa, à Verviers. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile.

Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans, dans le quartier Prés-Javais. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.