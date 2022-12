Le magasin Nicolau-Compère cambriolé à Verviers: «On nous a pris des futilités, trois kilos de raisins…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mauvaise surprise pour Nicolas Grandjean au réveil ce jeudi, vers 5h45 du matin. Une amie lui a signifié que la police se trouvait devant son commerce Nicolau-Compère, à Verviers. Sa boutique a en effet été cambriolée. Ce n’est pas n’importe quel commerce qui a été cambriolé. Car la maison Nicolau-Compère a été fondée en 1923. Le traiteur, situé au pont du Chêne, s’apprête à fêter ses 100 ans d’existence. Une longévité incroyable qui force le respect.

D.R.

Mais cela, le voleur n’en a eu que faire. Le commerçant n’a pas manqué de pousser un gros coup de gueule après cet acte scandaleux . « Quand le Père Noël arrive trop tôt », ironise Nicolas Grandjean sur les réseaux sociaux. « Ce matin vers 5h45, notre boutique a été visitée, volet crocheté, porte brisée, articles volés, caisse volée… En conclusion amis commerçants prudence et pour vous, chers clients… voilà une occasion de plus de soutenir le commerce local et de tradition ! »