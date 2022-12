Connect1150, des formations pour réduire la fracture numérique à Woluwe-Saint-Pierre

« Si le numérique offre de nombreux avantages dans l’organisation globale de notre société, à l’échelle individuelle, cette « digitalisation » du monde provoque d’énormes fractures et fait des dégâts », explique Alexandre Pirson (Les Engagés), échevin de l’informatique et de la transition numérique. « D’importantes disparités persistent concernant l’accès au numérique. Selon le baromètre de la Fondation Roi Baudouin, 40% de la population belge ont de faibles compétences numériques et 75% de ces 40% sont à risque d’exclusion. Notre mission locale est de veiller à tout mettre en œuvre pour réduire cette fracture numérique. C’est ce que nous avons mis en place avec ce riche programme d’inclusion nommé « Connect1150 ». » Concrètement, le programme s’articule autour de deux axes. La mise à disposition d’un Espace Public Numérique modernisé ainsi qu’un programme de formations en partenariat avec l’asbl Fobagra.

Les formations sont dispensées à raison de deux fois par semaine et forment aux outils informatiques et Internet de base (Windows, Google). Elles sont complétées de moments conviviaux (gouters, apéros, etc.) afin d’être connectés en ligne et ensemble.