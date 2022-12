L’Espace muséal d’Andenne parmi les nommés pour le European Museum of the Year Award 2023

Deux musées belges font partie de la liste des nommés pour le European Museum of the Year Award (EMYA) 2023, ont fait savoir les organisateurs de l’événement. L’Espace muséal d’Andenne (EMA) et le FeliX Art & Eco Museum à Drogenbos sont en lice avec 31 autres institutions.

Depuis 1977, les noms des lauréats sont divulgués lors d’une cérémonie officielle de remise des prix. Elle se tient dans le cadre d’une conférence annuelle du Forum européen des musées, chapeautée par le Conseil de l’Europe. Le Musée d’histoire de Barcelone (MUHBA) accueillera cette édition 2023, du 3 au 6 mai.