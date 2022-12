Fauconnerie : près d’Épernay, un homme qui murmure à l’oreille des oiseaux

Appelons-le Monsieur Jean-Jacques, pour faire écho à ses « Madame Sophie ». Chapeau en cuir et barbe broussailleuse. Chemise à carreaux et pantalon en velours. Monsieur Jean-Jacques se démarque par son style, mais pas que.

Jean-Jacques Thomas était cadre dirigeant, avant de changer radicalement de vie. « J’ai travaillé pendant vingt ans à la tête d’une entreprise axonaise, raconte-t-il, spécialisée dans la collecte de déchets industriels et de liquides spéciaux. »

À son rachat par une filiale de la Générale des eaux, il a été remercié. « J’ai rebondi en créant une entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des papiers usagés ; ça s’est arrêté pour X raisons. J’ai enchaîné avec une entreprise de travaux publics, mais la crise financière de 2008 a eu raison de mon activité. Alors je me suis mis à chercher des boulots. » Sans grand succès. « En même temps, je suis incasable… »

L’arrivée de Che dans sa vie l’a dépoussiérée d’un battement d’ailes. « C’est mon premier oiseau, déclare-t-il fièrement, une buse de Harris originaire d’Amérique centrale. » Si la fauconnerie l’a toujours laissé rêveur, il n’y a jamais sérieusement songé. « Pour moi, c’était inaccessible, comme le rêve d’Icare. »

Mais quand un ami lui dit un jour que « son frère vole », il va le voir. « Il avait une buse de Harris, narre-t-il. Quand je les ai vus, je me suis dit que c’était possible. » Monsieur Jean-Jacques s’est alors mis à la fauconnerie, « de façon innocente… Sans m’être suffisamment formé au soin et à l’élevage des rapaces, je suis allé chercher Che en 2010 avec un gant de jardin. J’étais complètement zinzin ! ».

“La buse de Harris est le seul rapace qui chasse en meute, comme les loups. Elle a l’esprit collaboratif, de partage et de stratégie”

Jean-Jacques rapporte qu’elle a été « son guide. J’ai eu l’immense chance d’avoir un oiseau qui me passe mes erreurs ».

Che a 14 ans aujourd’hui. « Elle est exceptionnellement forte !, affirme le fauconnier dont l’air (faussement) abrupt disparaît soudain. Je n’ai jamais vu de buse comme elle. C’est par ailleurs une femelle dominante. » Le sexagénaire a appris le métier à ses côtés. « Che a été affaitée à force de manipulation et de douceur, dit-il. Je suis devenu le faîte de son arbre et le gant, son meilleur ami au monde. »

Au vu des résultats obtenus avec l’oiselle, il a acheté trois autres buses de Harris : Bjorn, Floki et Tao. « J’avais alors dans l’idée de gagner ma vie avec mes oiseaux. »

En 2015, il a contacté municipalités et bâtiments industriels, pour leur proposer ses services en matière d’effarouchement de pigeons, corneilles et étourneaux causant des dégâts importants. « La buse de Harris est l’oiseau qui convient le mieux pour mener à bien ce type de mission, explique-t-il. C’est le seul rapace qui chasse en meute, comme les loups. Il a l’esprit collaboratif, de partage et de stratégie. En conséquence, il vous fait sien parce que vous devenez son partenaire. Vous savez faire ce qu’il ne sait pas, comme marcher dans les ronces pour en faire sortir un lièvre. »

Intarissable, Monsieur Jean-Jacques précise qu’il « éduque chacun de ses oiseaux de manière particulière », afin qu’ils puissent chasser là où ils ne devraient pas chasser. « C’est-à-dire dans des milieux hostiles, comme des chambres froides. Des mondes sans ciel ! » Il explique « qu’un rapace n’a rien d’autre dans la tête que son instinct, mais qu’il est une éponge à apprendre, et qu’à force de travail il finit par savoir, par exemple qu’un lièvre est trop gros pour lui ».

Il faut un mois environ pour lui apprendre le retour au gant – ce qu’il appelle l’affaitage de base –, à condition que le fauconnier s’occupe exclusivement de lui. « Après, il faut lui apprendre à monter dans une cage et en voiture, à ne pas avoir peur des chiens qui aboient et des mobylettes qui pétaradent, à garder son calme même s’il n’est pas dans un environnement familier… pour faire le travail qu’on lui demande de faire. C’est un lien que l’on tisse tous les jours, résume-t-il, et qui s’effiloche si on ne le fait pas. »

Yakou, Olger, Valtan et Wakinyan Tanka

Aujourd’hui, Jean-Jacques Thomas possède huit rapaces. La famille s’est agrandie avec Yakou, un hibou grand-duc sibérien, Olger, un faucon hybride gerfaut et lanier, Valtan, un autour des palombes finlandais et Wakinyan Tanka, une buse originaire d’Amérique du Nord. « C’est du sioux, précise-t-il, ça veut dire : oiseau phénix. Mais dans l’intime, c’est mon tourteau ou ma grosse poulette. » Il les a installés dans les bois. « Une petite forêt de trente ares dont je me suis porté propriétaire en 2020 », hors agglomération de Belval-sous-Châtillon dans l’arrondissement d’Épernay. « Je l’appelle le Maquis. Vous êtes ici à la volerie du Maquis. »

Sa vie est réglée par celle de ses petits protégés. « J’attends que le soleil se lève pour lever mes oiseaux et qu’il se couche pour les coucher. Je les fais voler en bonne condition. Je les nourris individuellement, en quantité et en qualité. » Au menu : de la viande de sanglier, de chevreuil, ragondin, canard, faisan, lapin… « Et du poumon d’agneau pour Tanka qui est trop lourde. Je lui donne donc beaucoup de nourriture qui ne fait pas grossir. »