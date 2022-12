«Tu cherches désespérément à attirer l’attention», «Tu t'ennuies tellement dans ta vie?»: méconnaissable, Madonna apparaît le visage masqué... et inquiète plus que jamais ses fans

Madonna n’a décidément pas l’intention de s’assagir. A sa collection de photos et vidéos osées, la chanteuse de 64 ans ajoute de nouvelles poses où elle porte une tenue qui ne fait, une fois encore, pas l’unanimité. Arborant d’abord des lunettes de soleil noires et une chevelure rouge ondulée, la star se présente ensuite allongée sur un lit, affichant un look bondage. Méconnaissable, elle porte une espèce de masque en dentelle couvrant l’entièrement de son visage, des gants et une cravache entre les dents.

La chanson « Only you » d'Elvis Presley couvre la vidéo, tandis que Madonna commente l’un des clichés où elle mord le fouet avec une phrase sexuellement explicite : « baby wants to ride » ( »bébé veut monter à cheval »). Elle fait ensuite semblant de dormir, avant de montrer sa souplesse en étirant sa jambe en l'air.