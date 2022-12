Deuxième édition du festival #SoShe sur l’entreprenariat au féminin à Bruxelles

Comme la crise liée à la pandémie de Covid19 avait un genre, la crise énergétique européenne présente des caractéristiques similaires et frappera de manière disproportionnée les femmes entrepreneurs par rapport à leurs homologues masculins. Ces crises, qui surviennent en même temps que la transition numérique, confirment les données de l'OCDE et du WEF selon lesquelles l'écart entre les sexes s'est révélé difficile à combler au cours de l'année écoulée.

Dans ce contexte historique où la technologie occupe une place centrale dans l'entrepreneuriat, garantir le développement des compétences numériques auprès des femmes et leur présence dans les secteurs liés à la technologie est une étape fondamentale pour contribuer à la diminution des inégalités sociales, et permettre à chacune de trouver sa voie pour contribuer de manière durable et positive à la relance économique.