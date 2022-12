Steve Carell, thérapeute séquestré dans la série «The Patient»: «Je tenais à rester enchaîner même quand on ne filmait pas», l’acteur explique pourquoi

Il y a quelques jours est arrivée sur Disney+ la mini-série « The Patient », un thriller psychologique que l’on doit aux producteurs exécutifs de « The Americans », Joe Weisberg et Joel Fields. Ses toutes premières images montrent un homme, le psychothérapeute Alan Strauss, prisonnier dans un sous-sol où vit l’un son jeune patient Sam Fortner, campé par l’Irlandais Domhnall Gleeson (fils de Brendan), qu’on a notamment vu dans « Star Wars : L’Ascension de Skywalker ». Celui-ci l’a enlevé pour l’avoir à lui seul et espère, grâce à lui, guérir de ses pulsions meurtrières. Car c’est un tueur en série, et il ne tarde pas à ramener chez lui, sous le regard terrorisé d’Alan, une victime… vivante. Voilà le point de départ de cette fiction en dix épisodes, qui met les nerfs à rude épreuve et rappelle à certains le film « Misery », tiré d’un Best-Seller de Stephen King.

D’entrée de jeu, et parce que l’action se passe pratiquement toujours dans une seule pièce, le spectateur devient littéralement claustrophobe, but recherché par Weisberg et Fields. Quant à Steve Carell, qui joue Alan, il nous a dit, non sans une once d’ironie, qu’il avait adoré être attaché durant la majeure partie du tournage. « J’espère que dorénavant, on m’immobilisera de la sorte pour tout ce que je vais pouvoir faire. Non, sérieusement, ça a été quelque chose. J’étais réellement lié au sol par des vraies chaînes avec un vrai cadenas et une vraie clef, et ce au long de chacune des journées de tournage. Ça m’est arrivé de me demander si quelqu’un penserait à me libérer s’il y avait un tremblement de terre ou un incendie… Cela étant, je tenais à rester enchaîner même quand on ne filmait pas, pour que subsiste l’ambiance régnant dans cet espace… Un espace qui est très réel, lui aussi, et n’a rien de fabriqué ou cliché. Il contribue à la substance et la qualité de cette histoire. »