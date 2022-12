Insolite. Cette Normande s’est lancée dans la customisation… des crucifix !

Originaire de Lyon, l’artiste a d’abord suivi des études de droit, avant de se lancer dans la décoration d’intérieur. « J’ai toujours aimé la déco, mes parents aussi, donc j’ai basculé dedans assez rapidement. J’ai travaillé dans une boutique à Lyon pendant une dizaine d’années, où j’ai développé une activité de conseil à domicile pour les particuliers. J’ai essayé de me mettre à mon compte à Paris, mais c’était très difficile. Alors mon mari et moi nous sommes installés ici, on en avait assez d’être en ville », raconte la quinquagénaire, qui a passé les quatre dernières années à restaurer elle-même leur maison à Ajou, commune déléguée de Mesnil-en-Ouche, où elle s’est aménagée un atelier.

« J’ai toujours eu des croix en décoration chez moi. Avant, on en voyait partout dans les maisons. Chez nos aînés, il y en avait dans toutes les pièces. Le but est de les remettre au goût du jour et de les réintroduire dans les habitations en les modernisant et en les désacralisant », explique la passionnée, qui, si pour l’instant travaille essentiellement sur des crucifix, réalise également d’autres pièces uniques comme des tableaux d’images pieuses, des statuettes, des trophées de brocard et même des poupons. Elle aimerait d’ailleurs customiser plus d’objets et réaliser des pièces beaucoup plus grosses, pour, à terme, exposer dans une galerie.

Avant Noël, trouvez l’idée cadeau chez les brocanteurs en Normandie

Travail minutieux

Carine Cléry achète des crucifix chez les brocanteurs, chez Emmaüs ou sur les foires à tout, souvent en piteux état. Elle les nettoie, les ponce, bouche les trous ou les manques avec de la pâte à bois, les peint, puis les décore, selon des thèmes ou un code couleurs, avec des paillettes, de faux diamants, des plumes… « Je peux y passer plus de dix heures, c’est très minutieux. On a le crucifix français, rasta, game addict, équitation, arc-en-ciel, rockeur, disquaire, docteur… J’en fais aussi pour les enfants qu’on peut offrir à une communion ou un baptême avec des petites voitures, des dinosaures », indique l’Euroise. « Parfois certaines personnes peuvent se sentir blessées. Mais il ne faut pas oublier que c’est une œuvre d’art. Au-delà du sens religieux, cet objet a d’ailleurs toujours eu un rôle décoratif », précise-t-elle.

Depuis le mois de mars 2022, elle en a ainsi vendu une quarantaine, entre 30 et 90 €, par le biais du magasin de décoration dans lequel elle travaillait à Lyon et de son compte Instagram. Elle cherche aujourd’hui à participer régulièrement à des marchés de créateurs.

Contact au 06 35 31 98 48 ou sisterk.deco@gmail.com

Lever de rideau sur Les Grands théâtres, agence de production à Mesnil-en-Ouche