Notre coup de cœur culturel: «Vingt mille lieues sous les mers», à voir à la Ruche Théâtre à Marcinelle

En cette année 1866, un monstre marin a été signalé. Une expédition s’organise à bord d’une frégate avec, à son bord, le capitaine Faragutt, le canadien Ned Land, le fameux naturaliste français Aronnax et son fidèle domestique Conseil. Pendant plusieurs mois, les recherches sont vaines jusqu’au 5 novembre 1867. Ce jour-là, Ned Land aperçoit le monstre, un « narval gigantesque ». Il se déplace à une telle vitesse que le bateau a beaucoup de mal à le suivre…

Depuis quelques années, la troupe de la Ruche Théâtre Royal adapte des œuvres littéraires à succès : Peter Pan, Alice au Pays des Pays des Merveilles, Charlie et la Chocolaterie, Dom Juan… Cette fois, elle s’attaque à un livre phare de Jules Verne : Vingt mille lieues sous les mers.

« Je suis resté fidèle à la trame de l’histoire ainsi qu’aux personnages principaux, même si je fais quelques clins d’œil à notre époque avec le dérèglement climatique, notamment », signale Thierry Piron, metteur en scène et « adaptateur ». Fameux défi que de porter sur le grand plateau de la Ruche une œuvre dont les actions principales se passent en plein air et dans la mer !

Pour ce faire, le décor est monté sur plusieurs niveaux. Un système de cintres permet de soulever les vagues. Différents lieux sont représentés tels que le pont du navire (toutes les scènes s’y jouent en hauteur), la coque, la chambre d’hôtel, le salon… Le tout est fabriqué « maison », avec peu de moyens (à quand des subventions ?), mais avec cœur… La pièce réunit une belle distribution : Guy De Hainaut, Fabrice Jack, Gauthier Mehauden, Vincent Scheuer, Adelaïde Cerrato, Gaëtan Deronchi, Céline Conreur, Valérie Rodrigue, Marc Vande Broeck, Eddy Dessy. Pour voir la suite de la pièce, avec l’intrigant Némo, commandant du sous-marin Nautilus (qui retient toujours les protagonistes prisonniers) et « la bête effrayante », les spectateurs devront attendre septembre 2023 ! Patience donc… Mais allez voir déjà la première partie !