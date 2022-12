Parcs nationaux wallons: l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois en tête du classement

Ce jeudi, le gouvernement wallon est censé, sauf désaccord total, choisir où prendront place les deux futurs parcs nationaux de la région.

Le classement des différentes candidatures donnait, comme vainqueurs, l’Entre-Sambre-et-Meuse (Couvin, Viroinval, Chimay et Froidchapelle) et la Vallée de la Semois (Bouillon, Florenville, Herbeumont, Chiny, Paliseul et Bertrix). La logique voudrait donc que ce soit ces deux régions qui soient sélectionnées.