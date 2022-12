Encore une mauvaise nouvelle pour les fans de Céline Dion: la chanteuse annule une partie de sa tournée! Voici les dates concernées

Alors que ses fans attendent son retour avec impatience, Céline Dion risque d’en décevoir encore quelques-uns. Et pour cause ! La chanteuse vient d’annoncer, ce jeudi, qu’elle doit une nouvelle fois reporter sa tournée européenne. « J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face », s’est-elle défendue dans une courte vidéo partagée sur son compte Instagram. « Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février… »

Ce n’est pas la première fois que l’artiste québécoise doit reporter sa tournée européenne pour des raisons médicales. « Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j’ai toujours des spasmes musculaires », avait-elle expliqué il y a quelques mois. « La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais et je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé, pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène, car c’est ce que vous méritez. »