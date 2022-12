Retour du Championnat du Monde de Rallycross FIA à Mettet en 2023

L'ASBL RUMESM (Royal Union Entre Sambre et Meuse), le club organisateur, dispose déjà d'une belle expérience puisque le World RX of Benelux y avait élu domicile pendant 5 ans de 2013 à 2018. Le circuit djobin remplace donc la manche de Spa qui avait accueilli les bolides de 2019 à 2022.

Freddy Tacheny, président de l'ASBL RUMESM : « Au nom de tous nos bénévoles, je suis très fier et heureux du retour du World RX sur notre circuit, qui illustre notamment les aspirations du promoteur à revenir sur des circuits plus historiques, connus pour leur tracé technique, spécifiquement conçus pour le rallycross, comme c'est le cas à Mettet, Lydden Hill ou encore Esterring. Je tiens à préciser que le transfert de l'épreuve entre Spa et Mettet s'est fait en pleine transparence avec la direction du Circuit de Spa-Francorchamps qui accueillait la manche Benelux ces dernières années. Il est à souligner que cette épreuve mêlera catégories de voitures à moteurs électriques et voitures à moteurs à combustion. Elle ravira donc tant les passionnés traditionnels que la nouvelle génération d'aficionados, intéressée par les dernières évolutions technologiques. Nous remercions Arne Dirks, directeur de Rallycross Promoter GmbH, et la FIA pour leur choix, basé sur la confiance acquise lors de nos 5 années d'organisation entre 2013 et 2018. »