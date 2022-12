Futsal - Derby au sommet entre NOH et Mini83

Outre le derby entre le Bouraza et Berchem, cette nouvelle journée de championnat nous réservera quelques belles affiches. Notamment en D2A où le CB Futsal Jette Bxl Cap se rendra sur les terres du leader Hoboken pour la grande première de son nouveau T1 (ndlr : lire par ailleurs). Un match que le Fener Koekelberg regardera avec beaucoup d’attention puisqu’en cas de défaite de Hoboken, les Koekelbergeois pourraient revenir à portée de tir de la première place. Mais pour ce faire, il faudra aussi venir à bout de Gand dans le derby des turcs de Bruxelles : le Fener Koekelberg face au Besiktas Gent. Un match qui s’annonce déjà bouillant.

En D3C, les Eagles Brussels constituent la dernière chance des Bruxellois de remporter le titre et recevront Magic Thulin ce soir pour rester dans le sillage de Brunehaut. On notera aussi les derbys entre Ares United et Forest et entre Anderlecht United et le Brussels Molenbeek.

En D3D, c’est le Futsal Koekelberg qui mène la danse actuellement aux points perdus et les Koekelbergeois auront l’occasion de retrouver leur première place s’ils l’emportent ce soir à Frameries. En embuscade, Atlas Molenbeek devra l’emporter dans son derby contre Bloc Five s’il veut continuer à espérer dans ce championnat.

Mais le match phare de cette journée en D2, c’est le derby qui opposera Mini83 au Futsal Bruxelles NOH en D3E. Le gagnant s’emparera de la première place et prendra un avantage psychologique non-négligeable sur son adversaire. Rien que ça. De son côté, le Phoenix Forest se rendra au Futsal Club Bruxelles pour un derby de milieu de classement.