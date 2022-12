Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas de spoiler ici. On connaît déjà la fin du documentaire : Harry & Meghan partent vivre en Californie loin du tumulte britannique et de la pression des tabloïds et de la famille royale.

Mais ce qui est très intéressant, ce sont toutes les révélations, les détails, que livrent ici face caméra Harry et Meghan. On rentre dans leur intimité, on revient sur leur rencontre, sur leur relation d’abord cachée et heureuse, puis médiatisée et sous très haute pression, avant la décision si controversée qu’ils ont prise de faire un pas de côté vis-à-vis de la monarchie britannique.

On revient sur leur choix, leurs motivations, tout en décrivant à la fois le harcèlement qu’ils ont pu subir des médias et du public, du racisme dont Meghan a fait l’objet, mais aussi des coups (très) bas dont ils ont fait les frais à la fois de la presse tabloïd, du personnel royal et des autres membres de la famille qui ont colporté fausses rumeurs et mensonges pour alimenter une forme de paranoïa.

Le documentaire est composé d’entretiens réalisés par le couple « avant août 2022 » précise-t-on dans la bande annonce. Avant donc le décès de la reine Elizabeth II et les tentatives de rapprochement du roi Charles III et du prince William à l’attention du prince Harry et de son épouse. Des tentatives qui n’ont donc pas empêché la sortie de ce documentaire en six épisodes, dont les trois premiers sont sortis ce jeudi à 9h et les trois prochains sont attendus jeudi prochain.