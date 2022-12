Un homme privé de liberté à Herstal après avoir volé une bouteille d’alcool dans le magasin Carrefour

Mercredi, sur le coup de 15 heures, un homme âgé de 26 ans a été privé de liberté à Herstal pour vol à l’étalage. En effet, l’homme venait de voler une bouteille d’alcool dans le magasin Carrefour.

Le suspect, qui est en séjour illégal en Belgique, a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège. Il n’est pas connu de la justice et pour l’heure, on ignore la décision qui sera prise à son encontre. Le parquet de Liège, affirme qu’il y aura, quoi qu’il en soit, une réponse pénale à cet acte.