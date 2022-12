Des balades contées aux lampions au Lac de Bambois

Le Lac de Bambois, dans la commune de Fosses-la-Ville, accueille ce samedi une balade contée aux lampions, pour découvrir l’endroit et ses jardins dans une ambiance nocturne. Cette activité se déroulera de 16h à 18h. Le prix est de 9 euros par adulte (12 ans et plus), 7 euros par enfant, et c’est gratuit pour les moins de 5 ans.

Il faut prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo et à la marche. Attention : les chiens ne sont pas admis. La promenade est accessible aux poussettes et PMR.