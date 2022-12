Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Par contre, pour la bière et l’alcool, c’est bel et bien terminé. « Cela fait 7 ans que je ne bois plus. Même pas un Kidibul », lâche le Cinacien. « J’ai arrêté après mon accident de voiture. Cela fait un peu drôle car c’est toujours moi qui m’occupe de la cagnotte. Entre les bières et les mazouts, il y a mon café au milieu ». Pour le foot, il n’a pas tenu la promesse. « C’était impossible, c’est ma vie. Même à 90 ans, je jouerai encore au foot… et en fauteuil roulant s’il le faut ».

Cela tombe bien, dit l’ancien héros du Gazon, il travaille comme chauffeur livreur pour une société qui vend du matériel médical ! « Chez Anasta à Onhaye, j’ai trouvé le métier idéal. Je sais où me servir si, un jour, je dois me retrouver dans un fauteuil », enchaîne celui qui s’est coincé le dos. « Je suis en congé de maladie mais j’espère être vite retapé ».