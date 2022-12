Coupe du monde: Luis Enrique n’est plus le sélectionneur de l’Espagne

C’est terminé pour Luis Enrique qui quitte officiellement son poste de sélectionneur de l’Espagne. La décision a été prise par les dirigeants de la Fédération espagnole, Luis Rubiales et José Francisco Molina, qui veulent qu’un nouveau projet soit mis sur pied.

« La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu’un nouveau projet devrait démarrer pour l’équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et leurs collaborateurs. Le président, Luis Rubiales, et le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l’entraîneur. (…) La RFEF souhaite énergiquement à Luis Enrique et à son équipe la meilleure des chances dans leurs futurs projets professionnels », peut-on notamment lire dans le communiqué.

Luis de la Fuente, coach des Espoirs, est pressenti pour lui succéder, même si on avait parlé, à un moment donné, d’une éventuelle arrivée de Roberto Martinez.