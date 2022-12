Procès des attentats à Bruxelles: appel urgent au dialogue lancé par la présidente au sujet des transferts des accusés

« Les personnes se reconnaîtront », a-t-elle ajouté, citant ensuite le parquet fédéral, la police et les autorités politiques responsables de la justice et de la police.

Plusieurs accusés détenus et leurs avocats dénoncent depuis lundi des conditions de détention et de transfert « inhumaines ». Jeudi, Ali El Haddad Asufi a déclaré avoir subi des violences policières et ses blessures ont été constatées par un médecin légiste.