Une fonctionnalité cachée sur WhatsApp révélée: vous ne l’avez sans doute jamais utilisée…

La fonctionnalité permet même de savoir combien de messages vous avez reçu. Chez la plupart des utilisateurs, cette proportion est plus grande en raison des discussions de groupes.

Si vous n’avez pas encore testé cette fonctionnalité, c’est simple et ça ne prend que quelques secondes : assurez-vous d’utiliser la dernière version de WhatsApp sur iOS pour iPhone ou sur Android.

Lancez ensuite l’application et allez dans les Paramètres, dans le coin inférieur droit, puis dans Stockage et données. Dans Réseau, cliquez sur Utilisation du réseau, et vous trouverez votre décompte.