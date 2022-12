Surprise! Les élèves de la «Star Academy» sortent un album spécial Noël… et agacent déjà les internautes: «Arrêtez avec l’autotune»

Avec cet album, les fans pourront écouter les reprises de titres emblématiques de Noël, tels que « Douce nuit », interprété par Paola ; « Last Christmas », interprété par Stan, Chris et Cenzeo, « All I want for Christmas », interprété par Tiana, Léa et Cenzo ; ou encore « Noël ensemble », chanté par toute la promo. Anisha reprend également « Hallelujah », morceau qui lui a porté chance le 26 novembre dernier, lors de la finale de la Star Ac.