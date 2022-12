Volley (Promo Dames) | Soignies s’éloigne de la zone rouge avant de recevoir Lessines: «On peut aller chercher le top 5»

Les filles de Thomas Dieu viennent de décrocher leur troisième victoire de la saison face au Pays des Collines. Malgré la victoire 3-0, l’entraîneur a pointé quelques points à améliorer : « Nous nous sommes imposés mais nos statistiques n’étaient pas terribles notamment au niveau du service. Je pense qu’actuellement, notre pire ennemi, c’est nous-mêmes. Je ne me lancerai pas dans les pronostics concernant la rencontre face à Lessines (NDLR : samedi à 16h00). Nos adversaires ne comptent actuellement qu’une seule défaite mais en jouant au niveau qui est le nôtre, nous pourrions décrocher l’un ou l’autre set. Je ne pars pas défaitiste malgré que la formation en face soit connue et reconnue dans le milieu du volley. Leur noyau tourne autour d’une moyenne d’âge de 30 ans et est composé de plusieurs joueuses expérimentées qui ont déjà touché à la Nationale 2 voire plus haut. Il faudra notamment se méfier de Marine Demaret qui possède un beau bagage technique et risque de faire mal », précise Thomas Dieu.

Un coach ambitieux

Certaines volleyeuses sonégiennes et lessinoises se connaissent assez bien et c’est une véritable arme à double tranchant. Soit les filles de l’AVB réussiront à jouer sur les faiblesses adverses soit leurs opposantes seront galvanisées et élèveront leur niveau de jeu : « Nous connaissons bien leurs qualités et ce serait un bel exploit que de repartir avec un point. Si nous y parvenons, alors l’objectif de terminer à 12 points à la fin du premier tour sera atteint. J’en serais très satisfait mais je suis plus ambitieux que cela. Le début de saison a été délicat car il a fallu recomposer toute l’équipe mais nous avons désormais largement les armes pour terminer ce championnat dans le top 5 », conclut le T1.