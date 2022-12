Il avait harcelé 12 policiers de la zone Namur Capitale et un agent pénitentiaire: il prend 6 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi une peine de six ans de prison à l’encontre d’un prévenu reconnu coupable de harcèlement, menaces et détention d’armes. Début septembre, le parquet avait requis six ans de prison, mais a revu ses réquisitions à la hausse en réclamant huit ans fin novembre après une expertise psychiatrique.

Les agissements ont eu lieu via les réseaux sociaux et par téléphone et ont perduré alors que le prévenu avait été placé en détention préventive. Il menaçait et insultait les policiers, mais usurpait également leur identité en créant de faux profils aux noms de certains. Il lui arrivait également de commander de la nourriture au nom des victimes et de la faire livrer chez elles en pleine nuit.