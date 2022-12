Le théâtre pour crier son manque de féminité en prison

C’est entre les murs renforcés de cette prison picarde que s’est tenue cette représentation d’un genre nouveau ce jeudi 1er décembre. Sur scène, quatre détenues au parcours cabossé que leur visage enjoué ne laisse pas transparaître. Il faut alors tendre l’oreille et les écouter pour prendre la mesure de leur quotidien. « Nous tuons le temps à moins que ce soit le temps qui nous tue », « on a pris ma joie, mon cœur, mon espoir », « trop courts sont les parloirs et nos ongles »…

Sur place, un public nourri, des projecteurs et un décor sommaire qui renvoient à l’image d’une salle de spectacle classique. Sur les planches pourtant, le tableau est tout autre. Les comédiennes semblent empruntées, cherchant parfois leurs mots avec une gestuelle qui trahit un certain amateurisme. Mais il y a surtout ces paroles à l’intonation différente de celles que l’on peut entendre lors de représentations professionnelles. Certainement parce que les textes font partie intégrante de ces femmes et se nourrissent de leur intimité. Bienvenue au centre pénitentiaire de Beauvais (Oise).

Dans ces paroles, les difficultés de la détention mais surtout celle de la condition féminine prise en étau entre quatre murs. « À l’extérieur, on parle beaucoup de la détention des hommes et là c’était une occasion de dire ce qu’elles pensent, elles », remarque Fayçal Boucenna, directeur de centre pénitentiaire de Beauvais.

Avec une liberté de ton dans laquelle se sont engouffrées les détenues. « On en a parlé entre nous et le sujet qui revenait le plus était celui de la féminité en détention. On ne se sent plus femme ni soi-même », regrette l’une d’elle.

Pour mettre des mots sur ces maux, les quatre jeunes femmes suivent alors les ateliers théâtre dispensés par la compagnie « À vrai dire ». À raison de 12 séances articulées autour de cinq sessions d’écriture, le spectacle prend forme et la parole se libère. « Il y a une relation de confiance à créer pour trouver la juste relation, il ne faut pas tricher avec elles. On est à la lisière de la thérapie mais ce qu’on fait est avant tout un geste artistique », précise Vincent Ecrepont, metteur en scène.

Un travail d’équipe aussi entre les comédiennes en herbe qui ont appris à se connaître et à s’apprécier. « Un lien de solidarité s’est créé entre nous et petit à petit, on s’est soutenues et on s’est serrées les coudes sur scène quand il y avait d’hypothétiques blancs », sourit une détenue.

Un spectacle salué par le public

Des imperfections toutes légitimes qui n’ont pas nui à la qualité de la prestation comme en témoignaient les nombreux intervenants dans le public. « Moi, ça m’a pris à la gorge (sic), c’était vraiment beau », se réjouissait un détenu en se levant pour applaudir à l’image de l’ensemble des spectateurs.