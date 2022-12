Léa, une jeune Solrézienne de 14 ans, a remporté 1.320€ pour Viva For Life en marchant 1.000km: «Je me rends compte que beaucoup d’enfants n’ont pas autant de chance que moi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Léa, une jeune Solrézienne de 14 ans, se mobilise pour Viva For Life. Un défi à saluer puisque l’adolescente participe, à la veille des fêtes de fin d’année, à réchauffer les cœurs des enfants défavorisés. Et elle s’est d’ailleurs fixé un challenge de taille ! Celui de parcourir 1.000 kilomètres. « L’objectif, c’était de gagner 1 euro par kilomètre parcouru », nous explique-t-elle. « Il m’a fallu 11 mois pour parcourir cette distance. » Et la jeune Léa peut se féliciter d’avoir atteint son objectif… et bien plus ! À 7 jours de la clôture de son défi, elle a récolté la somme 1.320 €.