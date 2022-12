Ivre, il menace une amie à l’aide d’un couteau à huîtres à Seraing

Mercredi, la police de Seraing est intervenue dans une habitation pour des faits de coups et blessure. En effet, sur le coup de 4 heures du matin, une femme a contacté la police pour indiquer qu’un homme venait de la menacer à l’aide d’un couteau à huîtres. Quand la police est intervenue sur place quelques heures plus tard, la victime a ajouté que l’auteur des faits lui avait donné plusieurs coups. Lorsque la police est intervenue, l’auteur présumé des faits était ivre. Il était donc inaudible, tout comme la victime.

Selon les éléments du dossier, les protagonistes avaient visiblement fait la fête à trois dans une habitation sérésienne. Le suspect et la victime se trouvaient chez un ami, qui héberge depuis plus de trois mois l’auteur des faits. Ils ont bu énormément d’alcool et selon la victime, la situation a dégénéré quand elle a refusé d’avoir une relation sexuelle avec le suspect, qui est âgé de 56 ans et qui n’a pas de domicile. Le quinquagénaire l’aurait alors menacée à l’aide d’un couteau à huître. Des faits qui se sont reproduits quelques heures plus tard.