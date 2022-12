Nouvelle Lancia Ypsilon : seulement pour l’Italie

La véritable nouvelle Lancia Ypsilon, basée sur la Peugeot 208 et l’Opel Corsa, sera présentée en novembre 2023. Mais si l’actuelle a disparu du catalogue chez nous, elle est toujours commercialisée en Italie où elle se vend d’ailleurs très bien. Raison pour laquelle, avant sa disparition, elle s’offre un dernier lifting.

A partir de 15.150 €

Basée sur le même châssis que la Fiat 500, l’Ypsilon italienne est proposée avec un petit moteur 3 cylindres essence de 70 ch associé à une boîte manuelle. La nouvelle version embarque Apple Carplay et Android Auto et bénéficie d’une couleur Verde Rugiada inédite. Disponible à partir de 15.150 € en Italie, elle propose quatre niveaux de finition et bénéficie d’une remise de 2.000 € si vous la commandez en ligne. Il est donc tout à fait possible de l’acheter.