«Un enfant poussé au pire», «enfant tueur»: un chasseur apprend à son fils à achever un sanglier, les images de la honte font polémique…

De son côté, le chasseur, interrogé par nos confrères de l’Union, s’est justifié : « On me traite de tueur ou on dit que j’apprends à tuer. Je refuse ces accusations. Les faits sont sortis de leur contexte, j’aime les animaux », assure l’agriculteur marnais. L’homme met en avant ses origines rurales et les us qui les accompagnent. « Ici, chasser c’est la tradition. Ce couteau a d’ailleurs été offert à mon fils par son grand-père. Il me le disait lui-même : « Papa, je voudrais prélever mon premier sanglier ». Alors on l’a fait et pas pour le plaisir, mais aussi pour le bien de l’animal »

Rien d’illégal

On peut déplorer la peur et la lente agonie infligée à l’animal. Au-delà, la question réglementaire se pose. Peut-on laisser un enfant (il semble avoir entre 10 et 12 ans) achever ainsi un animal ?

S’il faut avoir 15 ans en France pour chasser accompagné et 16 ans pour chasser seul, rien n’interdit un enfant (à tout âge) d’accompagner des chasseurs, ni même de « servir » un animal comme cet enfant le fait dans la vidéo.

La question n’est pas tant légale que morale. Et là, libre à chacun de se faire un avis.