«Pas d’enfants, merci»: ce restaurant français s’attire les foudres des clients, «une honte, à éviter impérativement!»

Ce restaurant français s’attire les critiques depuis que ses messages et autres avertissements aient été relayés sur la toile. En effet, le patron a multiplié les affichettes sur la devanture de son restaurant, interdisant notamment la présence d’enfants dans son établissement. D’autres écritaux mentionnent également, d’un ton peu sympathique, « WC uniquement pour nos clients ! », ou encore « Veuillez attendre dehors pour le deuxième service ».

Une cliente en a fait la malheureuse expérience, qu’elle a partagée sur Facebook. « Hier mes enfants étaient au marché de Noël à Ribeauvillé », explique-t-elle. « Ils attendaient pour une table à la ‘Winstub Zum Pfifferhus’ à Ribeauvillé et on a refusé de les servir car il y avait une enfant de 4 ans (ma petite Léa). Ils ont dû quitter la table et Léa qui adore les restaurant s'est mise à pleurer comprenant la situation », poursuit-elle, dénonçant une « véritable discrimination ».