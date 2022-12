Cambriolage et vandalisme sur le site de la piscine Flow à Anderlecht: «Ça nous rend triste et sans voix»

En été, Flow est placé sous surveillance 24h/24 et 7j/7 mais, pour l’asbl, cette mesure n’est pas possible tout au long de l’année. Résultat : des cambriolages violents se sont déroulés à plusieurs reprises ces deux dernières semaines.

Les dégâts

« Certains de nos conteneurs ont été ouverts avec force et des outils et machines essentiels ont été volés ou délibérément endommagés », déplore Pool is Cool. « Bien que la zone de baignade soit encore intacte et la structure autour de la piscine très solide (merci à notre partenaire Decoratelier !), nous avons constaté de nombreux dégâts au niveau de la clôture et du portail, sur les portes et dans la petite cuisine. »

Pool is Cool

Photos à l’appui, l’asbl déplore également le professionnalisme de ces vols. « La qualité du vol exécuté par des professionnels et le manque de respect décevant du lieu et de notre travail nous rendent tristes et sans voix. »