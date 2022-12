ÉDITO – Les voyages politiques «grand luxe», ce terrible mal wallon

Les nouvelles révélations de nos confrères du Soir sur les « dossiers noirs » du greffier du Parlement wallon, Frédéric Janssens et particulièrement sur ses voyages somptuaires, font un tort terrible à la crédibilité des élus wallons et à l’image de la Wallonie.

C’est d’autant plus difficile à admettre qu’il s’agit clairement de récidive. Personne n’a oublié la mission burlesque californienne d’une poignée de députés wallons en 2009. À l’époque, des ténors régionaux, dont des « stars » politiques du calibre de José Happart et Jean-Claude Van Cauwenberghe, avaient largement confondu voyage d’étude et tournée touristique d’agréments, entre Grand Canyon et Golden Gate à San Francisco. L’affaire, révélée alors par notre rédaction, avait provoqué un tollé énorme au sein de l’opinion publique. Un scandale d’une ampleur énorme qui avait provoqué une réaction immédiate et un renforcement des règles de contrôle de ces missions parlementaires.

Treize ans plus tard, à la faveur des caprices bling-bling du greffier, il faut bien constater que nos élus n’ont pas tous retenu les leçons du passé. On s’étonne qu’un homme politique aussi expérimenté que Jean-Claude Marcourt, tombe dans ce piège grotesque. Car si les missions et les voyages des députés, des ministres ou des entrepreneurs wallons restent nécessaires pour comprendre le monde, trouver des contrats et des idées, le gaspillage éhonté des deniers publics pour des motifs aussi futiles fait mauvais genre. Surtout avec une telle débauche de luxe. Et surtout dans une région vivant une situation financière et sociale aussi graves. Ce mal wallon dit beaucoup de chose de notre société. Mais il confirme, hélas, la déconnexion d’une partie de nos élites par rapport à la réalité quotidienne de leurs électeurs et la légèreté coupable dans la gestion, ou plutôt dans la non-gestion de l’argent public.