Deux règlements de compte entre acteurs albanais de trafic de drogue à Namur, une dizaine de coups de feu échangés: jusqu’à 10 ans de prison prononcés

Deux règlements de compte entre les acteurs albanais de ce trafic ont eu lieu en janvier 2021, entraînant des arrestations et des perquisitions dans le cadre de l’enquête menée sur le trafic de cocaïne. Le prévenu d’origine albanaise à la tête du trafic de cocaïne a été victime d’un vol avec violence le 21 janvier 2021. Menacé avec une arme, il a été attaché, 1.500 euros et 80 grammes de cocaïne lui ont été dérobés. Une somme de 10.000 euros lui a par ailleurs été extorquée.

Représailles

En vue de représailles, ce dernier et deux complices se sont rendus chez l’auteur du vol avec violence et de l’extorsion, le 29 janvier. Deux des protagonistes étant armés, une dizaine de coups de feu ont été échangés, au croisement des avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse. Un des tireurs et deux véhicules ont été touchés par des balles.