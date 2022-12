Le collectif «Stop Alibaba & Co» au parlement wallon pour interpeller les ministres au sujet de l’extension de Liege Airport: «On est face à une situation délirante»

Le Gouvernement wallon devra en effet bientôt se prononcer sur les nombreux recours introduits contre le nouveau permis d’exploitation accordé au mois d’août dernier.

Les manifestants présents ont souligné l’incompatibilité entre les projets d’extension actuels et l’urgence environnementale. « On est face à une situation délirante, explique Nicolas, membre du collectif Stop Alibaba & Co. Le GIEC nous explique qu’il faut réduire massivement et le plus souvent immédiatement les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs si on veut avoir une chance de garder une planète habitable. Pourtant, on en est encore à se demander si c’est une bonne idée de continuer de développer un aéroport… Pire, les quelques nouvelles contraintes incluses dans le permis, non pas pour réduire l’activité de l’aéroport, mais simplement pour freiner un peu son développement sont farouchement attaquées par la direction et les principaux opérateurs, mais aussi par une majorité de la classe politique qui relaye sans broncher leur chantage à l’emploi ! »