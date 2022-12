Mauvaise nouvelle pour Olivier Vandecasteele, le Tournaisien détenu en Iran: la Cour constitutionnelle suspend la possibilité de son échange contre un Iranien détenu en Belgique

Le Tournaisien est détenu depuis février dernier en Iran sans raison légitime. Emprisonné dans des conditions plus que déplorables, Olivier Vandecasteele a entamé depuis quelques jours une grève de la faim. Sa famille est très inquiète pour son état de santé.

Pour rappel, Olivier Vandecasteele fait de l’humanitaire depuis de nombreuses années. Il a longtemps travaillé sur le sol afghan avant de devenir, depuis 2015, Country Director pour différentes ONG sur le sol iranien. Il a, dans le cadre de ses responsabilités, œuvré avec succès à l’augmentation des échanges entre les autorités iraniennes et les grands bailleurs de fonds internationaux que sont l’Union européenne, l’ONU ainsi que les États et organisations internationales. Il a ainsi contribué significativement à la réussite de ses missions pour le développement et l’accès aux soins de base des populations afghanes immigrées en Iran.