Évitez les animaux comme cadeaux de Noël: le refuge Veeweyde à Anderlecht racontre la triste histoire de Rex

En cette période de fin d’année, chacun est à la recherche du cadeau idéal pour faire plaisir à ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs au moment de Noël. Parfois, certains pensent qu’offrir un animal de compagnie est une bonne idée. Malheureusement, c’est rarement le cas. « À l’heure des fêtes de fin d’année, il est bon de rappeler qu’offrir des animaux comme « cadeau » est un risque pour les animaux qui ne sont pas des objets que l’on range au fond d’une armoire mais des êtres sensibles qui souffrent des erreurs de jugement des humains. Il faut donc éviter les achats « coup de cœur » ! Et si on veut partager sa vie avec un animal, en pleine conscience, il vaut mieux privilégier une adoption », avance Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), président de la SRPA Veeweyde à Anderlecht.

Pour étayer ses propos, Gaëtan Van Goidsenhoven nous raconte l’histoire de Rex, un berger malinois arrivé au refuge en septembre 2021 en très mauvais état suite à la maltraitance.