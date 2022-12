Surprise à Dottignies ce jeudi: Famiflora placé sous scellés, «le magasin pourra rouvrir quand tout sera en règle»

Amélie Di Vicenzo, substitut du Procureur du Roi de Charleroi était également présente, c’est d’ailleurs elle qui a décidé de mener cette fronde contre le géant de la jardinerie. Installé entre Mouscron et Estaimpuis depuis le 28 mars 2014, l’enseigne n’a cessé de croître, devenant très (trop ?) vite à l’étroit, des travaux d’agrandissement ont été menés quelques années plus tard. Une friterie a également été construite devant le magasin, mais, selon nos informations, tout cela n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et surtout selon les prescrits imposés par la Région wallonne. Les communes de Mouscron et d’Estaimpuis tenaient le dossier à l’œil et ont rendu un dossier auprès de la Région wallonne avec plusieurs manquements et infractions.

Une fermeture du magasin qui fait mal mais qui aurait pu être évitée si Famiflora avait fait les choses dans le bon ordre et dans les règles. Selon l’autorité judiciaire, plusieurs infractions ont été constatées depuis plusieurs mois, sans que rien ne change. « Au départ, il y a eu des infractions urbanistiques et des ajouts non repris sur le permis initial. On a par exemple l’extension d’un parking, le placement de serres et d’abris de jardin, la création d’une friterie, l’extension du restaurant sur 500 mètres carrés et tout cela sans permis. Il y avait eu des discussions avec la commune et la région pour régulariser le tout, mais cela n’a pas abouti », a précisé Amélie Di Vincenzo, substitut du procureur de Charleroi.

Bien que Famiflora ait promis de régulariser sa situation sur les différents dossiers pointés, l’enseigne a fait la sourde oreille ou n’a en tout cas pas agi assez vite aux yeux de la justice. Famiflora aurait d’ailleurs rendu un dossier incomplet.

Le complexe de jardinage restera fermé jusqu’à nouvel ordre. « Il est difficile de dire combien de temps peut durer cette situation. La balle est désormais dans le camp des responsables du commerce », a conclu la substitut du procureur.