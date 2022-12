Attention si vous êtes confrontés à un nid de frelons asiatiques chez vous: la neutralisation gratuite offerte par la Wallonie n’est plus garantie!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La neutralisation des derniers nids de frelons asiatique est en cours. Cette année, les opérateurs ont eu du pain sur la planche : plus de 1.850 nids ont été signalés en Wallonie. « Le mois de novembre a été chargé avec, parfois, plus de 100 nids signalés en une journée suite à la chute des feuilles », rapporte François Collard, attaché qualifié à la cellule Espèces invasive de la Région wallonne. « On rattrape donc notre retard. »

Cette année, les citoyens pouvaient faire appel à la Région pour neutraliser un nid gratuitement. Mais cela sera-il toujours le cas en 2023 ?