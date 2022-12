Prudence si vous devez prendre la route cette nuit: l’IRM place la Belgique en alerte jaune

Des nappes de brouillard givrant et des plaques de glace pourraient se former cette nuit et vendredi matin, précise l’IRM appelant à la prudence sur les routes. D’après les prévisions, les minima vont dégringoler jusqu’à -8 degrés en haute Ardenne.

L’alerte jaune entrera en vigueur dès 23h00 ce jeudi soir jusqu’à 11h00 vendredi matin dans toutes les provinces, sauf à la Côte où elle ne sera activée qu’à partir de 04h00 vendredi jusqu’à 11h00.