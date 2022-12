Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 Josko Gvardiol, le futur meilleur défenseur du monde

Le grand public a appris à connaître Josko Gvardiol. Lors du funeste partage entre la Croatie et les Belgique qui élimina les Diables rouges, le défenseur croate a fait forte impression. Imposant dans le duel aérien et à l’aise à la relance, l’homme masqué s’est aussi et surtout illustré en retirant habilement le ballon des pieds de Romelu Lukaku dans les derniers instants. Un vrai roc croate, fiable et fier de son blason. Le gaucher, d’abord latéral puis repositionné dans l’axe de la défense, a remis le couvert face aux Japonais. Impérial. « Sa grande confiance en soi et son courage me rappellent Thiago Silva. Il est extrêmement fort, rapide, agile et résistant. Il a un excellent timing de la tête et un sens inné de la perception du jeu. Il est capable de réagir très rapidement à ce qui se passe sur le terrain », expliquait son ancien formateur Tomislav Rukavina au Dinamo Zagreb.

Gvardiol a hérité du surnom « Pep » en raison de sa ressemblance avec le célèbre entraîneur espagnol. Pas étonnant au regard de son intelligence et sa justesse dans les prises de décision. Il n’a que 20 ans mais déjà une belle expérience internationale : Euro, Ligue des champions, Bundesliga et maintenant Mondial. « Il est le meilleur défenseur central du monde », s’est récemment fendu le sélectionneur croate Zlatko Dalic. On aurait tendance à abonder dans son sens. Le Real Madrid, Chelsea et l’Inter Milan se sont d’ailleurs positionnés pour s’attacher ses services. Leipzig se frotte déjà les mains… à l’idée de compter les billets.

2 Vinicius Junior, l’inarrêtable