Enlèvement des feux tricolores et réouverture de toutes les voiries dans les deux sens: la mobilité est enfin de retour à Hotton

486 jours se sont écoulés depuis le 9 août, où s’est installée l’entreprise Galère et, avec elle, les feux tricolores limitant la circulation sur une bande à Hotton. Des bouchons répétés. Des automobilistes excédés. Des réseaux sociaux déchaînés. De multiples pannes. Des policiers souvent mobilisés pendant des heures. Des kilomètres de détour. Une véritable saga de mobilité, avec une circulation sur les voiries annexes également perturbées. Voilà ce qui a mis à rude épreuve la patience des Hottonnais et des dizaines de milliers de voitures. Lire aussi Marche dévoile son projet de parc à Marloie: «C’est un projet important pour la transition écologique» Grâce à une gestion exemplaire du chantier par les équipes de l’entreprise Galère, leur peine est arrivée à échéance, au plus grand bonheur des habitants et des commerçants de Hotton ! Afin de célébrer ce moment symbolique - l’inauguration officielle aura lieu, quant à elle, au printemps - les commerçants organisent un Marché de Noël exceptionnel, avec le soutien de la Commune et du RSI, le vendredi 16 et samedi 17 décembre prochains.

Retour sur un chantier colossal Ce chantier a vu le jour de manière à rencontrer différents besoins : le premier, technique, était de répondre aux normes actuelles. Le deuxième s’axe sur l’esthétique au profit de la mobilité douce, de l’attractivité touristique et économique de la Commune.

Les travaux ont coûté 30% de plus que prévu. - D.R

Les travaux portent notamment sur l'installation d'une estacade piétonne en porte-à-faux du pont. Des bancs en béton architectonique, de l’éclairage, des potelets et des porte-drapeaux ont également été installés pour rendre l’endroit incontournable pour les Hottonais et les touristes. Des gradins ont été aménagés le long des berges en face de la brasserie Jacquemart pour admirer l’Ourthe. Le pont a été repensé pour la mobilité douce: les trottoirs ont été élargis et une piste cyclable a été créée. Pour faire de Hotton une destination touristique de choix, des bornes de recharge pour vélos électriques, un accès PMR à l'île de l'Oneux et des toilettes publiques ont également été réalisés. Dans la foulée, le pont a évidemment été entièrement rénové.