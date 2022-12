La commune d’Anderlecht lance la Christmas Run pour l’action Viva for Life

Le 21 décembre, les festivités pour l’action Viva for Life commenceront dès 16 heures sur la place de la Vaillance avec de nombreuses animations. Le départ de la course sera donné à 18 heures. le parcours de deux kilomètres traversera le centre historique d’Anderlecht et le stade du RSCA, dans le parc Astrid. Le but de cette Christmas Run sera de faire le plus de boucles possible en une heure.

« Nous avons souhaité mettre les bouchées doubles afin de récolter un maximum d’argent pour Viva For Life. Anderlecht étant une terre de sport, il a semblé évident que nous organisions une activité sportive, c’est pourquoi nous avons lancé l’idée du Christmas Run. Les recettes de cette course, qui se font via les inscriptions, seront entièrement reversées à Viva for Life. De par le froid qui risque de s’inviter, nous encourageons les participants à se vêtir de leur déguisement de Noël le plus fou », explique l’échevin des Sports Julien Milquet (Les Engagés).