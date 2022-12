Le sapin est bien arrivé au Palais royal, directement depuis la région verviétoise

Le sapin parfait, de plus de 20m de haut, a été trouvé dans le village de Küchelscheid, à Butgenbach. Il a été abattu par l’entreprise Pirothon le lundi 5 décembre et a été livré par le transporteur Havart ce jeudi 8 décembre.

Au niveau pratique, ce sont les services agricoles de la province de Liège qui se chargent de la sélection du sapin avec l’appui de la Département Nature et Forêts (DNF) du cantonnement de Malmedy. Ils élaborent le cahier des charges pour l’abattage et le transport. Ils veillent à la coordination de tous les intervenants (bûcheron, société de transport, DNF, escorte de police) et s’occupent de la mise à disposition d’un gabarit spécifiquement créé permettant de façonner le tronc du sapin aux mesures exactes du socle du Palais Royal.